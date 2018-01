Ituano sonha alto no Supercampeonato Campeão Paulista da temporada, o Ituano sonha ir mais longe. Não existe desafio maior do que superar o principal vencedor da temporada nacional: o Corinthians, campeão do Torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil. Este é o desafio do time do interior, que pretende deixar de lado as glórias de campeão para derrubar o clube do Parque São Jorge, neste domingo às 16 horas, no Estádio Novelli Junior, em Itu. Por incrível que pareça, a preocupação é evitar o "clima de festa" provocado pelo simples reencontro do time com sua torcida. Mas ainda está bem claro na memória as imagens da penúltima rodada do Paulistão, quando o Ituano jogava por apenas um empate diante do União São João. Até um caminhão de chope estava estacionado na frente do estádio. "Aquilo deu azar e motivou o adversário", avaliou, depois, o técnico Ademir Fonseca. Com a derrota para a equipe de Araras, o Ituano teve que decidir na última rodada, ao vencer o América. Desta vez, o time promete agir diferente. E nem ligar para a entrega oficial do troféu e das faixas de campeão, que devem acontecer antes do jogo. Os torcedores estão ansiosos, principalmente pela presença do Corinthians. Mesmo com todos os 18 mil ingressos sendo vendidos apenas na cidade, há uma procura muito grande pelos corintianos de toda a região. Ademir Fonseca pregou durante toda a semana aos seus jogadores que superar o Corinthians é a chance de ganhar projeção nacional. "Hoje eles estão no Ituano. Amanhã podem estar num grande clube ou mesmo no exterior", reforçou o discurso. O time já está definido, com o meia Juliano no meio-campo. Ele foi emprestado pelo União São João e ganhou a vaga de Tita. O volante Pierre, que não atuou na vitória diante do América porque cumpria suspensão automática, está de volta ao meio-de-campo, garantindo mais força ao setor. A equipe deve jogar com André Luis; Giuliano, Erivélton, Vinicius e Lúcio; Pierre, Everaldo, Elson e Juliano; Basílio e Fernando Gaúcho.