Ituano supera Oeste e chega à primeira vitória no Paulistão

O Ituano conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao vencer o Oeste, por 1 a 0, neste sábado à tarde, pela quarta rodada, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. O único gol do jogo foi marcado por Marcelinho, de pênalti, aos 10 minutos do segundo tempo.

Com esta vitória, o Ituano se reabilita da derrota para o Santos, por 2 a 1, e alcança os cinco pontos no Grupo B. O Oeste, que vinha de empate sem gols com o Palmeiras, permanece com quatro pontos no Grupo A, agora não mais invicto. Na história dos confrontos entre ambos, agora o time de Itu tem três vitórias contra cinco do time de Itápolis.

O primeiro tempo foi equilibrado, com posse de bola maior do Oeste. Os dois times só criaram chances em chutes de longa distância. Na ponta do lápis foram dois chutes para cada lado, com defesas dos goleiros. O Ituano apresentava mais lentidão na saída de bola, enquanto o Oeste tinha em Marcelinho Paraíba o seu grande armador de jogadas.

No começo do segundo tempo, o Ituano saiu na frente. Após cruzamento do lado direito de Claudinho, a bola ficou nas mãos do goleiro Jéferson Romário. Mas no lance o zagueiro Brinner se enrolou com o atacante Marcão e o árbitro anotou pênalti. Na cobrança, o meia Marcelinho mostrou categoria, deslocando o arqueiro, que caiu para a direita e viu a bola entrar do outro lado.

Depois desta vantagem, o Ituano cresceu em campo. Mesmo porque o Oeste se viu obrigado a sair um pouco mais ao ataque, abrindo espaços atrás. Devido ao calor, os dois técnicos usaram das suas três substituições. O resultado, porém, não mudou.

Os dois times agora só voltam a campo no próximo dia 21 de fevereiro. O Ituano viaja para encarar o Botafogo-SP em Ribeirão Preto, às 19h30, enquanto o Oeste enfrenta o Novorizontino, fora de casa, às 11 horas.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 1 X 0 OESTE

ITUANO - Fábio; Pacheco, Naylhor, Luiz Felipe e Peri; Jonatan Lima (Guly), Wellington Simião, Marcelinho (Igor) e Edinho (Claudinho); Ruan e Marcão. Técnico: Tarcísio Pugliese.

OESTE - Jeferson Romário; Amaral, Brinner, Ligger e Fernandinho; Elivélton, Renan Mota (Patrick), Betinho e Mazinho (Guilherme Amorim); Marcelinho Paraíba e Danielzinho (Sandro Silva). Técnico: Renan Freitas.

GOL - Marcelinho, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Elivélton, Brinner e Guilherme Amorim (Oeste).

RENDA - R$ 20.260,00.

PÚBLICO - 787 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.