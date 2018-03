Ituano surpreende e vence o Grêmio O Grêmio não soube aproveitar a vantagem de jogar neste sábado em Porto Alegre e perdeu por 2 a 0 para o Ituano, pela terceira rodada do Brasileiro da Série B. O clube gaúcho continua com apenas três pontos ganhos em 14º lugar, enquanto o Ituano foi para quatro pontos ganhos. O jogo, novamente disputado com portões fechados por conta de uma punição sofrida em 2004, na Série A, teve amplo domínio do Grêmio no primeiro tempo. Mas, como não converteu as chances que teve com Ânderson e Somália, duas vezes, pagou no final, em falhas defensivas, com os gols de Wellington, de cabeça, aos 40 minutos, e Rômulo, aos 45, após uma jogada ridícula de Alessandro Lopes. No segundo tempo, com a vantagem de 2 a 0, o Ituano controlou o Grêmio durante todo o tempo. E, por isso, teve mais duas chances para ampliar o marcador, com Sandro e Rômulo que, livres na frente de Eduardo, chutaram para fora.