Ituano também quer vaga no Rio-SP Confirmado na Copa do Brasil de 2003 por ser o atual campeão paulista, o Ituano parece querer ir mais longe. O empresário Oliveira Júnior, que administra o clube, lembra que seu time adquiriu em campo o direito de participar da competição e que também espera uma vaga para disputar o Torneio Rio-São Paulo, caso seja confirmada a competição. "Se houver o Rio-São Paulo, então, por direito, nós temos que estar dentro", reafirma Oliveira, alegando que já assumiu vários compromissos financeiros em cima do regulamento do ano anterior. "Gastamos em jogadores, na estrutura do clube e acertamos com vários patrocinadores. Não podemos sofrer prejuízos por conta das mudanças que os dirigentes fazem da noite para o noite. O futebol precisa ter seriedade", completou. O Ituano está na fase final de preparação para a disputa do Campeonato Paulista, que começa dia 25 de janeiro. Vários campeões do ano passado estão no elenco como o goleiro André Luis, o zagueiro Vinícius e o lateral-esquerdo Lúcio, que esteve emprestado ao São Caetano.