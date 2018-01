Ituano tem dúvida no meio-campo O Ituano ainda tem uma dúvida no meio-campo para enfrentar o São Paulo no primeiro jogo decisivo do Superpaulistão, domingo, às 16 horas, em Itu. O técnico Ademir Fonseca ainda não definiu quem será o substituto do volante Everaldo que recebeu dois amarelos e cumprirá suspensão automática. Richarlyson e Aender brigam pela chance de entrar no time. Para o técnico, a dúvida é de caráter técnico uma vez que Richarlyson é um jogador mais de características de marcação, bastante semelhante ao estilo do titular Everaldo. Já Aender é mais ofensivo, o que poderia ser importante para o time tentar uma vantagem nesta final decidida em dois jogos. O segundo jogo será disputado quinta-feira, feriado, às 16 horas, no Morumbi. Independente de sua escolha, Fonseca conversou bastante com seus jogadores para que mantenham a mesma "postura positiva" dentro de campo. "Temos que ter aplicação na marcação, mas também ter personalidade quando tivermos a bola sob nosso controle." As palavras do técnico são endossadas pelos líderes do grupo, o capitão Vinícius e o meia-atacante Basílio. "Se a gente ficar olhando o São Paulo jogar, então vamos apanhar de um monte", alerta Basílio, que praticamente prorrogou seu contrato por mais 30 dias para defender o time na final do Superpaulistão. Seu contrato inicial termina dia 29 de maio. Os jogadores participaram de um treino técnico-tático nesta sexta-feira pela manhã e de um coletivo à tarde. Sábado pela manhã realizam apenas o recreativo e retornam à concentração. O Ituano completou, nesta sexta-feira, 55 anos de fundação. Mas todos esperam fazer a festa de aniversário com a torcida, domingo, no Estádio Novelli Júnior. A diretoria colocou à venda 18 mil ingressos. Serão 12,5 mil arquibancadas ao preço de R$ 10; 2,5 mil para menores e aposentados custando R$ 5; e 3 mil cadeiras cobertas a R$ 20. As entradas serão vendidas apenas na cidade de Itu, como já aconteceu nas semifinais contra o Corinthians. A expectativa é de que, pelo menos, 10 mil torcedores compareçam ao estádio, apesar da anunciada transmissão pela televisão por meio da Rede Globo e Record.