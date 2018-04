Ituano tem dúvidas contra Fortaleza Mesmo podendo contar com praticamente todo o elenco, o técnico Leandro Campos prefere levar para Fortaleza algumas dúvidas no time do Ituano para a estréia na segunda fase da Série B do Brasileiro, sábado, às 16 horas, na capital cearense. A maior preocupação é o experiente meia Jackson, recuperando-se de um entorse no tornozelo, e que pode ser substituído por Alexandre Salles. Jackson tem sido poupado dos últimos treinos, mas não perde a confiança de participar desta estréia. "Não estou totalmente recuperado, mas acho que dá para suportar as dores", disse o jogador, que já defendeu clubes tradicionais como Coritiba, Cruzeiro e Palmeiras. Ele é peça fundamental no esquema de Leandro Campos. Há também uma disputa no ataque, entre Beto e Rômulo. Um deles será o companheiro de Fernando Gaúcho. "Esta dúvida vou levar até a última hora. São jogadores de características diferentes", explicou Leandro Campos.