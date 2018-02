Ituano tem início de semana agitado A segunda-feira foi agitada no Ituano. De uma vez, a diretoria anunciou a chegada de dois atletas, o empréstimo de outros três e a rescisão de contrato de mais dois reforços. A principal surpresa ficou por conta da rescisão do contrato do meia Jackson, contratado junto ao Ipatinga-MG. Ele atuou apenas em três partidas, sendo apenas uma como titular. Outro jogador que está sem clube a partir desta segunda-feira é o meia Rodrigo Costa, que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Leandro Campos. Quem chegou ao Ituano foram o atacante Lelo, de 21 anos, e o meia Juliano, de 23, que estavam no futebol polonês. Eles pertencem ao próprio clube e estavam emprestados, assim como Bruno e Luís Carlos, que já haviam retornado. O meia Luís Carlos, no entanto, não foi aproveitado por Leandro Campos e se transferiu para o São Bento, assim como Aender e Cléber. Em Sorocaba eles vão disputar a Copa FPF, que começa em julho.