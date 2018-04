Ituano tenta classificação antecipada Pelas contas da diretoria, o Ituano precisa de apenas mais uma vitória para confirmar a classificação para a segunda fase da Série B do Brasileiro. A ordem é que estes três pontos sejam ganhos já nesta sexta-feira, a partir das 20h30, quando o time recebe o Santa Cruz, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Mesmo porque, os pernambucanos são adversários diretos por uma vaga. O time de Itu está com 32 pontos e ocupa a quinta posição. Enquanto o Santa Cruz, com 28 pontos, é o oitavo colocado. O técnico Leandro Campos terá o desfalque do atacante Fernando Gaúcho, que recebeu o terceiro amarelo na última rodada. A sua vaga deve ser ocupada por Jales, que fará dupla com Beto. No departamento médico estão os zagueiros Anderson e André Leoni, o meia Jackson e o lateral Ricardo Lopes. A boa notícia é que Diguinho retorna na defesa.