Ituano terá a volta de 4 titulares Depois da derrota para o Náutico, que acabou com a seqüência de 6 vitórias na Série B do Brasileiro, o Ituano teve ao menos a boa notícia da recuperação de vários jogadores contundidos. Pelo menos quatro titulares estão liberados pelos médicos, além de alguns dos reservas. O zagueiro Diguinho, o volante Wilson Mathias e os meias Juliano e Jackson estão confirmados na delegação que se concentra para enfrentar o Marília, às 16 horas de sábado, pela 18ª rodada da competição. Além deles, o zagueiro Anderson e o volante Johnny, ambos reservas, também estão aptos para o jogo. "Tivemos sete desfalques e ainda assim fizemos jogo duro com o Náutico, líder da competição. Com a volta destes jogadores esperamos reencontrar o caminho das vitórias", afirmou o técnico Leandro Campos. Em compensação, haverá dois desfalques, por suspensão: o atacante Beto Cachoeira e o zagueiro André Leoni.