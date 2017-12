Ituano terá ?decisão? em Florianópolis Encarando como uma decisão, o Ituano abre, nesta terça-feira, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B diante do Avaí, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Se para o time catarinense, sétimo colocado, com 26 pontos, uma derrota apenas ameaça a classificação, para o time de Itu significa quase o fim das chances de ficar entre os oito primeiros. Com 24 pontos, o Ituano ocupa a 11.ª colocação. A vitória por 2 a 1 sobre o Marília, em casa, no sábado, foi muito lucrativa para o Ituano. Além de conseguir os três pontos e seguir na briga por uma vaga, o time não teve nenhum desfalque para a partida diante dos catarinenses. Com isso, a única mudança deve ser o retorno do atacante Rômulo, que estava suspenso, no lugar de Fernando Gaúcho. No Avaí, o técnico Márcio Araújo também não pretende mudar muito o time, que desde sua chegada cresceu de produção. A alteração em relação à vitória por 1 a 0 sobre o União Barbarense deve acontecer na defesa, onde Rogério Prateat retorna após três jogos suspenso. No meio, Adriano briga por uma vaga de titular com Paulo Foiani.