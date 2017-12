Ituano terá três estréias em Londrina O fim da burocracia que era imposta pelo BID da CBF favoreceu o Ituano. O time paulista acertou três contratações durante esta última semana e, como não é mais necessário esperar a atualização do documento, todos já estão aptos para estrear neste sábado, às 16 horas, contra o Londrina-PR, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As estréias do atacante Fernando Gaúcho, que chegou de Portugal, e do meia Jackson, que estava no Ipatinga-MG, já foram definidas pelo técnico Leandro Campos. O lateral-esquerdo Wederson, contratado junto ao Americano-RJ, ainda briga pela vaga com Daniel . "As definições serão feitas antes da partida. A chegada dos reforços será um marco no time. Em uma competição como esta é essencial ter um bom elenco. É isto que estamos fazendo", explicou o técnico. A outra dúvida de Leandro Campos é na defesa. Ele não sabe se mantém Daniel Marques ou escala Erivélton ao lado de André Leone, para a formar a dupla de zaga. O Ituano precisa se reabilitar na competição, já que perdeu para a Anapolina-GO, então última colocada, na última rodada. O time de Itu tem apenas cinco pontos.