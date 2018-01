Ituano testa seu novo time em amistoso O Ituano, campeão Brasileiro da Série C de 2003, terá nesta quarta-feira, às 16 horas, seu primeiro desafio na temporada de 2004. O time de Itu fará um amistoso contra o Comercial, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A partida, que servirá de preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1, mostrará os primeiros desenhos táticos adotados pelo técnico Paulo Comelli. "Estamos começando um trabalho agora, por isso não poderemos exigir muito do nosso grupo. Esses amistosos serão importantes para deixar o Ituano preparado para o Paulistão", disse o treinador, que passou os últimos 10 dias na pré-temporada em Sertãozinho. A diretoria do Ituano tenta agendar para o próximo sábado mais um jogo-treino. O Corinthians teria sido consultado, mas não mostrou interesse. A outra opção seria o Botafogo, de Ribeirão Preto. A equipe estréia no Estadual contra o União São João, no dia 21 de janeiro, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.