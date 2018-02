Ituano trabalha para manter o elenco Enquanto reforça o time para o Campeonato Paulista, a diretoria do Ituano trabalha também manter os principais jogadores do elenco. O lateral Ricardo Lopes, o atacante Rômulo, o volante Wilson Mathias e o zagueiro André Leoni são alguns que podem sair. A direção do Ituano garante que vai montar um elenco forte para a temporada 2005, quando o time disputará, além do Paulistão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. "Estas mudanças são normais. Alguns jogadores devem mesmo sair, mas outros vão chegar", avisou Oliveira Junior, empresário que administra o futebol do clube há cinco anos e agora se elegeu vice-prefeito da cidade. O Ituano já acertou com dois reforços. Chegaram o volante Erandir, vice-campeão da Série B pelo Fortaleza, e o lateral-direito Bosco, que estava no Vila Nova-GO.