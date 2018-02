Ituano vacila e empata em casa O Ituano não passou de um empate, por 1 a 1, contra o Botafogo, na tarde deste domingo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada do Rebolo do Campeonato Paulista. O resultado mantém ambos os times longe das últimas colocações e, portanto, mais distantes do rebaixamento. O Ituano é o quinto colocado com cinco pontos, enquanto o Botafogo é sexto, com quatro pontos. O começo do jogo em Itu deu sono. Os times se limitavam a trocar passes laterais e os lances de ataque tinham pouca objetividade. No primeiro ataque mais efetivo, o Botafogo acabou premiado. Aos 26 minutos, Valentin aproveitou uma bola rebatida depois de bater na trave e abriu a contagem. Não demorou muito para o Ituano acordar e empatar. Aos 31 minutos, Juliano, que havia entrado no lugar de Jean Carlo, igualou o placar. No segundo tempo a pressão do Ituano foi muito grande e o time chegou a criar três ótimas chances para marcar. Em duas oportunidades, o goleiro Douglas fez grandes defesas. O Botafogo se fechou na defesa e pouco se arriscou nos contra-ataques. No final, o resultado de 1 a 1 foi injusto para o time da casa. Ficha Técnica Ituano: André Luis; Bruno, Roni, Anderson e Kauê (Andrade); Everaldo, Carlinhos, Caio e Jackson; Jean Carlos (Juliano) e Evandro (Tita). Técnico: Ruy Scarpino. Botafogo: Douglas, Valentim, Carlão (Lico) e Leandro; Alex Henrique, Zé Antonio, Renê (Márcio Pereira) e Nem; Saulo (Pedrão) e Eliel. Técnico: Basílio. Gols: Valentin 26 e Juliano aos 36 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Silvia Regina de Oliveira Cartão amarelo: Renê, Nem, Zé Antônio, Eliel e Everaldo. Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu.