Ituano vai completo para Goiânia Sem problemas de contusão ou de suspensão, o Ituano terá força máxima para decidir um lugar nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, contra o Goiás-GO, nesta quarta-feira, em Goiânia. Como o primeiro jogo em Itu terminou empatado, por 1 a 1, só uma vitória ou um empate por mais de um gol dá a vaga ao time paulista. Um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. O técnico Ruy Scarpino fez nesta segunda-feira, um treino físico-técnico pela manhã, mas não forçou muito os jogadores. Mesmo assim durante o treinamento, o reserva Juliano sentiu fortes dores na coxa e nem deve ficar no banco de reservas. À tarde houve coletivo e o time titular foi o mesmo que atuou na semana passada. Para o treinador, o Ituano vai enfrentar grandes dificuldades, mas tem condições de voltar com um lugar garantindo na próxima fase. ?Sabemos da qualidade do adversário, mas vamos tentar de todas as maneiras a classificação." O time seguiu, nesta segunda-feira à tarde para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e depois embarcou num vôo fretado até Goiânia. Na terça-feira acontece o último treino antes da decisão.