Ituano vai em busca da reabilitação Com a expectativa de bom público e em busca da reabilitação após a derrota de 3 a 1 para o Paulista, o Ituano enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time do interior, que luta por uma das quatro vagas na segunda fase, caiu para o sétimo lugar do Grupo 2. "Não fizemos um bom jogo contra o Paulista e agora precisamos nos recuperar em casa. Sabemos de que o Palmeiras também virá para o jogo em busca da vitória, pois também perdeu (para o Marília por 2 a 1)", analisou o técnico Paulo Comelli. O treinador deve escalar o mesmo time da última partida. O volante Ricardo Lopes, que teve atuação elogiada na lateral direita, será mantido no setor. O atacante Tico Mineiro, que estreou marcando gol no último domingo, também está confirmado para atuar ao lado de Jabá. Em compensação, dois jogadores continuam fora por motivos de contusão: o meia Alexandre Salles e o atacante Jales. "Eles não vêm jogando e fazem falta ao time. Nossa expectativa é que deixem o departamento médico o mais rápido possível", lamentou Comelli .