Ituano vê reforços contra o Corinthians Nesta quarta-feira, às 20h30, o Ituano receberá o Corinthians no estádio Novelli Junior, em Itu, para um amistoso oficial. Os dois times se preparam para as competições nacionais que se iniciam no final deste mês, os Campeonatos Brasileiros das Séries A e B. O técnico Leandro Campos, do time do interior, espera poder observar os jogadores que chegaram nesta semana. Ao todo foram sete atletas que estavam disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. Rômulo e Daniel estavam no Comercial, enquanto Rodrigo, Gélson, Eduardo, Aender e Gilson estavam no São Bento. Outra novidade que será apresentada à torcida de Itu será o zagueiro Daniel Marques, do Palmeiras. Ele foi contratado e deve ficar no banco de reservas no amistoso. O diretor de futebol do time, Homero Santarelli, adiantou que o time ainda está atrás de um lateral-esquerdo e de um meia para completar o elenco para a Série B. No coletivo desta terça-feira Leandro não escalou entre os titulares nenhum dos recém-chegados. Todos estavam treinando no clube e fizeram parte da campanha no Campeonato Paulista.