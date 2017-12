Ituano vence a primeira na Série B Com um gol a três minutos do final da partida, o Ituano conquistou, nesta terça-feira à noite, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o time venceu o Caxias-RS por 1 a 0 e alcançou os cinco pontos. Os gaúchos, que ainda não venceram, seguem com um ponto. Ainda sem vencer na competição, tanto Ituano quanto Caxias prometiam ir para o ataque. Quando o jogo começou, o Caxias mostrou estar mais à vontade e teve as melhores chances no começo. Um chute à queima roupa de Fantick e uma tentativa de longe do lateral Anderson obrigaram o goleiro André Luiz a fazer grandes defesas. No entanto, o Ituano melhorou no jogo e, mais organizado, passou a ter também suas chances. Aos 24 minutos, Lima perdeu um gol incrível para o time da casa, sem goleiro e a, no máximo, um metro da linha. A última chance do primeiro tempo foi desperdiçada por Rômulo, do Ituano, aos 38 minutos. O técnico Leandro Campos fez todas as alterações com menos de 20 minutos do segundo tempo, a fim de mudar a postura de sua equipe. Ao contrário do esperado, as mudanças não surtiram efeito e o jogo caiu ainda mais de produção e nível técnico. Mas quando parecia que o zero mais uma vez não sairia do placar, uma bola cruzada despretensiosamente, aos 42 minutos, encontrou a cabeça de Tita, que tocou para as redes. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Ituano enfrenta a Anapolina, em Anápolis, no dia 15, enquanto o Caxias recebe o Joinville, em Caxias do Sul, na próxima terça-feira.