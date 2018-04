Ituano vence, apesar de confusão O Ituano venceu neste sábado o Ceará por 2 a 1, mesmo jogando com o time reserva e fora de casa, na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o Ituano com 42 pontos, em quarto lugar, enquanto o Ceará encerrou sua participação em 12º lugar, com 30 pontos. O clube paulista, na segunda fase, está no Grupo A, ao lado de Santa Cruz, Brasiliense e Fortaleza. A partida em Fortaleza ficou marcada pela confusão causada pela Polícia Militar cearense, que entrou em campo no intervalo para tentar prender o meia Clodoaldo, ex-jogador do Fortaleza, por causa de dívidas de pensão alimentícia. Os dirigentes do Ituano fizeram um acordo com os policiais, garantindo que o jogador iria à delegacia após o jogo, para resolver sua situação e permitir que a partida recomeçasse. O Ceará, por jogar em casa, foi para o ataque, tentando abrir o placar logo no começo da partida, mas pecou no excesso de erros nas finalizações. Assim, foi castigado aos 27 minutos, quando Jales fez 1 a 0 para o Ituano. O atacante aproveitou uma troca de passes no ataque para marcar. Mesmo errando nas conclusões, o Ceará conseguiu o empate antes do término da primeira etapa, aos 44 minutos. Fábio Júnior cabeceou, Alencar defendeu, mas, no rebote o atacante Moré, também de cabeça, marcou. Na etapa final o Ituano fez seu segundo gol com o atacante Beto, de cabeça (encobrindo o goleiro Marcelo Silva). Depois disso, o nível da partida caiu. O Ceará perdeu sua força ofensiva e não conseguia chegar o empate. O Ituano segurou o jogo até o apito final do árbitro Fernando Oliveira Assunção. Antes do fim, ainda houve tempo para um torcedor invadir o campo e protestar contra a má campanha do Ceará neste ano.