Ituano vence Barbarense na Série C O Ituano estreou com vitória na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, ao superar o União Barbarense, por 2 a 0, no Estádio Novelli Junior, em Itu, nesta terça-feira à noite. No segundo jogo válido pelo Grupo 54, sábado, às 19 horas, em Santa Bárbara d´Oeste, o Ituano pode perder até por 1 a 0 para passar à terceira fase. Os gols da vitória foram marcados pelo zagueiro Danilo aos 23 minutos do primeiro tempo e pelo atacante Galvão aos 26 minutos da etapa final. Este jogo seria realizado no fim de semana, mas foi adiado em virtude de uma briga judicial. A segunda fase, já com jogos de volta, começa nesta quarta-feira com 25 jogos, que vão definir 25 classificados. Na quinta-feira, o departamento técnico da CBF irá fazer o sorteio de mando para a próxima fase, que reunirá 28 clubes dos 93 que iniciaram a competição.