Ituano vence Capivariano e assume a liderança do Grupo B do Paulistão

Essa foi a segunda vitória seguida do time de Itu, que chegou aos 11 pontos e deixou para trás o Palmeiras, com nove, indo para a ponta da classificação da chave. Por outro lado, o Capivariano estacionou nos quatro pontos e amarga a lanterna do Grupo C, continuando em situação bastante delicada.

Em um primeiro tempo bastante truncado, os rivais criaram poucos lances de perigo e cometeram muitas faltas, tanto que cinco cartões amarelos foram mostrados pelo árbitro. Aos 23 minutos, Chico cobrou falta e Leandro Silva desviou de cabeça, abrindo o placar para o Capivariano. O Ituano esboçou uma pressão em busca do empate, mas encontrava dificuldades para escapar da marcação.

Com uma postura mais ofensiva, o Ituano precisou de sete minutos para chegar ao empate. Claudinho foi derrubado por Leandro Silva dentro da área. Marcelinho cobrou o pênalti com extrema categoria. Depois disso, os dois times criaram boas oportunidades e a virada do time de Itu veio apenas aos 49. Bonfim agarrou Marcão e Luiz Flávio marcou outro pênalti. Marcelinho bateu no meio do gol e garantiu a vitória aos donos da casa.

O Ituano enfrenta o Audax no próximo sábado, às 20h30, no José Liberatti, em Osasco, pela oitava rodada do Paulistão. No domingo, o Capivariano joga contra o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 1 CAPIVARIANO

ITUANO - Fábio; Raul Prata, Naylhor, Luiz Felipe e Peri; Wellington Simião, Guly (Igor), Rubinho (Claudinho) e Marcelinho; Fernando Viana e Ruan (Marcão). Técnico: Tarcísio Pugliese.

CAPIVARIANO - Pedro Henrique; Oliveira, Bonfim, Leandro Silva (Bruno Maia) e Alex Barros; Jácio (Jeam), Samuel Souza, Maguinho e Chico (Alex); Rodolfo e Romão. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Leandro Silva aos 23 minutos do primeiro tempo; Marcelinho, aos sete e aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira

CARTÕES AMARELOS - Guly, Claudinho, Wellington Simião e Marcelinho (Ituano); Samuel Souza, Leandro Silva, Rodolfo, Jácio, Maguinho, Alex e Oliveira (Capivariano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).