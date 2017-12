Ituano vence CRB e mantém chances O Ituano venceu o CRB por 3 a 2, na noite desta terça-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu e voltou ao grupo de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O time alagoano terminou com as chances de conquistar uma vaga entre os oito melhores. O time paulista foi para o 8º lugar, com 27 pontos e o CRB ficou na 13.ª colocação, com 25 pontos. O time paulista iniciou com muita determinação e com 15 minutos já tinha vantagem de 2 a 0, com gols de Samuel aos 2´ e Rômulo aos 16 minutos. Mas, ao contrário do que parecia caminhar a partida, o CRB reagiu bem e conseguiu empatar. O zagueiro Gustavo m arcou duas vezes, aos 16´ e aos 30 minutos. Depois do susto o Ituano voltaria a estar a frente com um gol de Paulo Santos aos 47 minutos. No segundo tempo, a partida caiu de rendimento ofensivamente. O Ituano passou os últimos 15 minutos com dois jogadores a menos, após expulsões de Joélson e Johnny e conseguiu segurar a vitória. Na penúltima rodada da primeira fase, o time paulista vai en frentar o Santa Cruz, no dia 2 de setembro, em Recife e o CRB joga contra o Grêmio, no mesmo horário, em Maceió.