Ituano vence e assume liderança da A2 O Ituano (42 pontos) assumiu a liderança do Campeonato Paulista da série A-2 ao vencer o Olímpia (31), por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite. O novo líder foi favorecido pela derrota do Etti Jundiaí (40) para o Santo André (34), por 1 a 0, no A BC. O único gol do Ituano foi marcado contra por Sidclei no final do jogo. No ABC, o artilheiro Sandro Gaúcho anotou o gol que derrubou o líder Etti Jundiaí, que vinha de cinco vitórias seguidas. O Araçatuba (28) se recuperou ao vencer o Comercial (20) por 2 a 0, com gols de Luis Henrique e Marquinhos. Pelo mesmo placar, o Rio Preto (29) venceu a Francana(24) com gols de Alan e Cléber. O Mirassol (25) continua em franca recuperação, tanto que venceu o América (30) por 2 a 1, com Andradina e Cacá marcando para o time da casa e Gilson anotando para o América. Mesmo sem técnico, o Paraguaçuense (21) ganhou do Nacional (28), por 2 a 1, com Carlos Zara (2) marcando para o time de Paraguaçu, enquanto R ogerinho diminuiu para o time da capital. Em Bragança Paulista, o Bragantino (21) voltou a decepcionar sua torcida ao empatar sem gols com o Sãocarlense (23). Na cobrança de pênaltis, o Bragantino ficou com o único ponto em disputa. À tarde, na Rua Javari o Juventus (37) venceu o lanterna São José (15), por 2 a 1. Resultados: Juventus 2 x 1 São José, Araçatuba 2 x 0 Comercial, Santo André 1 x 0 Etti Jundiaí, Mirassol 2 x 1 América, Paraguaçuense 2 x 1 Nacional, Olímpia 0 x 1 Ituano, Bragantino (3) 0 x 0 (1)Sãocarlense e Rio Preto 2 x 0 Francana. Classificação: 1) Ituano 42; 2)Etti Jundiaí 40; 3) Juventus 37; 4) Santo André 34; 5)Olímpia 31; 6) América 30; 7)Rio Preto 29; 8) Nacional e Araçatuba 28; 10) Mirassol 25; 11) Francana 24; 12) Sãocarlense 23; 13) Bragantino e Paraguaçuense 21; 15) Come rcial 20; 16) São José -15.