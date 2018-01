Ituano vence e é campeão paulista O Ituano ganhou do América por 1 a 0, neste domingo, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, e conquistou o título do Campeonato Paulista de 2002. A equipe de Itu é a terceira do interior a ser campeã estadual - as outras foram Inter de Limeira (1986) e Bragantino (1990). Com a vitória em Rio Preto, o Ituano chegou aos 40 pontos, um a mais que o União São João, que neste domingo também venceu a Matonense por 2 a 1. Agora, a equipe de Itu irá disputar o Supercampeonato Paulista, ao lado de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E também garantiu vaga no Torneio Rio-São Paulo de 2003, ocupando o lugar do Guarani, que foi o pior clube do Estado na edição deste ano. O Rio Branco ficou em terceiro lugar no Estadual, com 37 pontos, ao vencer o União Barbarense por 2 a 1, em Americana. O Juventus também chegou aos 37 pontos, garantindo o quarto lugar, após ganhar da Internacional por 3 a 2, em Limeira. Em Santos, a Portuguesa Santista venceu o Santo André por 3 a 1, terminando na penúltima posição, com 17 pontos, e garantindo o direito de lutar por sua permanência na Série A1 em confrontos extras com o vice-campeão da A2: Francana ou Marília. A Matonense, com apenas 14 pontos, está rebaixada. No estádio Santa Cruz, o Botafogo ganhou do Mogi Mirim por 3 a 2, num jogo que serviu apenas para cumprir a tabela. Classificação final do campeonato: 1) Ituano - 40 pontos 2) União São João - 39 3) Rio Branco - 37 (saldo de gols - 9) 4) Juventus - 37 (saldo de gols - 3) 5) Santo André - 33 6) Mogi Mirim - 31 7) Botafogo - 30 8) Internacional - 29 9) União Barbarense - 27 10) América - 25 11) Portuguesa Santista - 19 12) Matonense - 14