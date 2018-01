Ituano vence e festeja com a cidade Em jogo que fez parte do calendário de comemorações pelo 395º aniversário da cidade de Itu, o Ituano deu um presente à torcida ao vencer o União Barbarense, por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, nesta quarta-feira à tarde. A partida isolada foi válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista e a entrada dos torcedores custou um quilo de alimento. O resultado faz o Ituano encostar nas primeiras colocações. O time chegou aos nove pontos e igualou-se a Palmeiras, Mogi Mirim e São Caetano. O time, no entanto, fica na quarta colocação por ter saldo positivo de dois gols. O União Barbarense, que teve a estréia infeliz do técnico Válter Ferreira, permanece com seis pontos e ocupa a oitava colocação. No primeiro tempo, os visitantes começaram assustando e o atacante Chico Marcelo perdeu gol feito logo no início. Depois disso, no entanto, o Ituano conseguiu se acertar e passou a dominar o jogo. Aos 36 minutos o atacante Denni arriscou chute, o goleiro defendeu parcialmente e Juliano, no rebote, abriu o placar. Sem velocidade e poder ofensivo para buscar uma reação frente a um empolgado Ituano, o União Barbarense somente se defendia e continuou dominado. O Ituano, que teve boas chances de ampliar o marcador, perdeu a melhor delas aos 33 minutos, quando o centro avante Rômulo acertou a trave. Os jogadores da casa se empolgaram com a ajuda do público de mais de quatro mil torcedores e, apesar do resultado magro, fizeram uma de suas melhores apresentações. Os dois times voltam a jogar pelo Paulistão no próximo sábado. Às 17 horas o Ituano enfrenta o Mogi Mirim, fora de casa. O União Barbarense tenta a recuperação contra o invicto São Paulo, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d?Oeste (SP).