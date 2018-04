Ituano vence e fica perto da vaga O Ituano está praticamente classificado à segunda fase da Série B do Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, derrotou o Santa Cruz por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, e chegou aos 35 pontos, na 4ª colocação, com 3 rodadas para o final da etapa de classificação. Para o Santa Cruz, a derrota custou uma posição. Com 28 pontos, está na 9ª colocação, fora da zona de classificação para a próxima fase. No primeiro tempo, o árbitro Wagner dos Santos Rosa complicou a partida. Em um lance normal, o meia Juliano, do Ituano, puxou a camisa de Lau. Mas o árbitro deu cartão amarelo para os dois jogadores. Como Lau já tinha um amarelo, o jogador do Santa Cruz acabou expulso. Aí, após conversar com seu assistente, Wágner Rosa usou a "lei da compensação" e expulsou Juliano na seqüência. Mesmo com 10 jogadores para cada lado, os dois times não encontraram espaço para jogar. No início da segunda etapa, Rômulo marcou o único gol da partida, ao aproveitar passe de Alexandre Salles e chutar cruzado na saída do goleiro Guto.