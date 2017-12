Ituano vence e já é vice do Paulistão O Ituano venceu o Juventus, por 4 a 2, neste sábado cedo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, assumindo a vice-liderança provisória do Campeonato Paulista da Série A-1. O Ituano tem 22 pontos, igualando-se ao União São João, que à noite enfrenta o América, em Araras, pela primeira rodada do returno do Paulistão. O Juventus, agora, é quarto colocado com 20 pontos. Cumprindo a promessa de definir o jogo logo nos primeiros minutos, o Ituano abriu o placar antes do primeiro minuto. O zagueiro Fábio Paulista saiu errado, perdendo na dividida para o rápido Tita que pegou a bola e chutou cruzado. Aos 20, o estreante Basílio fez seu primeiro gol pelo Galo, chutando de pé esquerdo, de fora da grande área. Fernando Gaúcho aproveitou o rebote numa cobrança de falta e ampliou, aos 27 minutos. Apenas nos 15 minutos finais o Juventus saiu para o ataque, mas o goleiro André Luís fez boas defesas e não permitiu mudanças no marcador. No segundo tempo, o Juventus partiu para cima do adversário. O artilheiro Alex Alves cobrou falta no ângulo e diminuiu o placar aos 19 minutos. Foi o décimo gol do atacante no campeonato, mantendo a ponta da artilharia. O time da capital encostou no placar em outra cobrança de falta. O zagueiro Itabuna bateu com perfeição aos 37 minutos. Mas logo aos 42 minutos, o lateral Lúcio acabou com o sonho de empate ao acertar um chute forte da entrada da área, marcando o quarto gol do Ituano.