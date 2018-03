Ituano vence e lidera Copa Estado O Ituano assumiu a liderança isolada do Grupo 2 da Copa Estado de São Paulo, ao vencer o Rio Claro, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Schimitão, em Rio Claro. O time agora tem 18 pontos, enquanto o time rioclarista soma 9. Outros três jogos foram realizados. Em Bauru, o Noroeste, quarto do Grupo 3 com 14 pontos, venceu o Rio Preto, penúltimo com 6 pontos, por 2 a 1. Em São José do Rio Preto, o América goleou o Mirassol por 3 a 0. O América tem 10 pontos no Grupo 3, dois a mais que o Mirassol. Na Rua Javari, em São Paulo, Juventus (15) e Osasco (10) empataram sem gols. Os dois times estão no Grupo 1. A rodada será completada domingo com nove jogos.