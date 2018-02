Ituano vence e se vinga do Fortaleza O Ituano fez boa partida e venceu, em casa, o Fortaleza por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o time paulista pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, dia 6 de abril, que estará classificado à terceira fase. A vitória foi uma vingança do time paulista que ano passado perdeu, em casa, a vaga de acesso à Série A do Brasileiro para o time cearense. Por curiosidade, pelo mesmo placar. O Ituano dominou todo o primeiro tempo. Contando com bela atuação do goleiro Bosco, o Fortaleza pouco chegou a área adversária. De tanto tentar, o Ituano abriu o placar. Aos 36 minutos, após cruzamento da esquerda, a defesa do Fortaleza falhou e Kauê, sozinho, fez de canhota o primeiro gol do jogo. O time cearense voltou para o segundo tempo disposto a empatar. Mas pecou muito nas finalizações. O castigo veio aos 31 minutos quando Fernando Gaúcho ganhou da defesa na velocidade e chutou, sem chances para Bosco, dando números finais ao jogo.