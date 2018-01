Ituano vence e segue 100% na Copa FPF O Ituano chegou à terceira vitória consecutiva e atingiu os nove pontos no Grupo 3 da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) ao vencer o Guarani, por 1 a 0, em Campinas, neste domingo. O time de Itu é o único time que atingiu nove pontos, aproveitando que o Corinthians, vice-líder, com seis, folgou na rodada. A terceira rodada foi completada neste domingo com mais cinco jogos. O grande destaque foi o Bragantino, que arrasou a Portuguesa por 5 a 0, em Bragança Paulista. Pelo Grupo 2, o Mirassol somou os seus primeiros pontos na competição ao vencer o Rio Preto por 1 a 0. Também pelo mesmo grupo, o Taquaritinga bateu o Noroeste por 1 a 0, no Taquarão, e divide agora a liderança com o próprio Rio Preto, com seis pontos. O Araçatuba venceu o Mirassol por 3 a 1, em casa. No Grupo 1, a Ferroviária fez um jogo nervoso com a Matonense, venceu por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança, com quatro pontos. Estes foram os resultados da terceira rodada: Sábado - Palmeiras 1 x 3 Independente; Juventus 2 x 0 Grêmio Barueri; ECO-Osasco 1 x 0 Santos; Nacional 4 x 1 Internacional de Limeira e Sertãozinho 1 x 1 XV de Piracicaba. Domingo - Mirassol 1x 0 Rio Preto; Taquaritinga 1 x 0 Noroeste; Bragantino 5 x 0 Portuguesa; Guarani 0 x 1 Ituano; Ferroviária 1 x 0 Matonense e Araçatuba 3 x 1 Marília. A classificação dos grupos da primeira fase é: Grupo 1: 1º - Comercial, 6 pontos; 2º - Ferroviária, 4; 3º - Matonense, 3; 4º - Rio Claro, 2; 5º -Sertãozinho, 2; 6º - XV de Piracicaba, 1; 7º - Botafogo, 0. Grupo 2: 1º - Rio Preto, 6 pontos; 2º - Taquaritinga, 6; 3º - Oeste, 4; 4º - Noroeste, 3; 5º - Mirassol, 3; 6º - Araçatuba, 3; 7º - Marília, 1. Grupo 3: 1º - Ituano, 9 pontos; 2º - Corinthians, 6; 3º - Independente, 6; 4º - Bragantino, 3; 5º - Guarani, 3; 6º - Palmeiras, 0; 7º - Portuguesa, 0. Grupo 4: 1º - ECO/Osasco, 6 pontos; 2º - Nacional, 4; 3º - Juventus, 4; 4º - Santos, 4; 5º - Grêmio Barueri, 4; 6º - São Paulo, 1; 7º - Inter de Limeira, 1.