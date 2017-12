Ituano vence e vai às semifinais na FPF Mesmo abalado pela eliminação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano se superou e garantiu sua classificação para fase semifinal da Copa Federação Paulista de Futebol. A vaga foi assegurada com a vitória por 2 a 1, sobre o Corinthians B, na tarde desta segunda-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Na próxima fase, o time do interior enfrenta o Santos em duas partidas no sistema mata-mata, com o primeiro confronto na Vila Belmiro, no domingo. Quem passar faz a final com o vencedor do duelo entre Guarani e Sertãozinho. O Ituano, com todos seus titulares, começou o jogo pressionando. Logo aos quatro minutos, o atacante Rômulo fez boa jogada e acabou sendo derrubado dentro da área pelo zagueiro Bebeto: pênalti. O lateral Ricardo Lopes bateu bem e converteu. Depois de ter tomado o gol, o Corinthians começou a buscar o ataque, porque só a vitória lhe interessava. No primeiro jogo, na capital, houve empate por 2 a 2, mas o Ituano, com melhor campanha, tinha a vantagem do empate para seguir na competição. Aos 24 minutos, depois de exercer forte pressão, finalmente o Corinthians chegou ao empate. O lateral-direito Coelho cobrou falta da entrada da área, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro André Luís: 1 a 1. Aos 40 minutos, novamente o Ituano chegou com perigo. O lateral Ricardo Lopes cobrou escanteio pelo lado direito, o volante Wilson Mathias cabeceou no travessão e o lateral Coelho salvou em cima da linha. O segundo tempo começou monótono, o forte calor fizeram os dois times se pouparem. Aos 18 minutos, o zagueiro Bebeto foi expulso devido a uma jogada violenta. Mesmo com um jogador a menos, o Corinthians continuou em cima do adversário. Aos 39 minutos, o lateral Rony cobrou falta da intermediária e a bola foi parar na trave esquerda do goleiro André Luís. Mas aos 45 minutos, o Ituano matou o jogo. O lateral-esquerdo Lima pegou um chute bem colocado de direita, a bola foi parar no ângulo do goleiro Júlio César, que nada pôde fazer. Grande susto - No intervalo, o volante Nílton, do Corinthians, assustou a todos os presentes no estádio. Logo após o final do primeiro tempo, ele caiu no gramado e teve que ser levado de ambulância ao hospital Sanatorinho. No entanto, os médicos disseram que a causa do susto foi por causa do forte calor na cidade de Itu e minutos depois, o jogador conseguiu se recuperar totalmente. O futebol brasileiro ainda está sob o impacto da morte do zagueiro Serginho, do São Caetano.