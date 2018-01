Ituano vence Ferroviária na Copa Estado Em jogo da penúltima rodada da Copa Estado de São Paulo, o Ituano venceu a Ferroviária por 2 a 0, nesta rodada, e confirmou o primeiro lugar do grupo 2 da competição. Com 42 pontos ganhos, não pode mais ser alcançado pelo Rio Claro, que tem 35. O jogo foi adiado em virtude do time de Itu ter atuado no sábado contra o União Barbarense pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o fim da rodada, seis times já garantiram suas vagas na fase final da Copa Estado. Santo André, Juventus, Ituano, Marília-B, Comercial e Matonense estão esperando apenas os dois últimos candidatos ao título. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. No grupo 2, o Rio Claro, com 35 pontos, precisa apenas de um empate diante do Guarani-B para ficar com a vaga. Caso seja derrotado, terá que torcer por um tropeço do Rio Branco (32) diante do líder Ituano. A situação é a mesma no grupo 3. O Olímpia, com 37 pontos, precisa apenas de um empate contra o Noroeste, em Bauru. Se perder, terá que torcer para que o Araçatuba, com 35 pontos, não vença o líder Marília B fora de casa.