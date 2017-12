Ituano vence Fortaleza por 2 a 1 O Ituano conquistou a sua segunda vitória no Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Novelli Junior, em Itu, ao derrotar o Fortaleza por 2 a 1. O time paulista soma oito pontos, enquanto os cearenses acumulam dois. O início da partida foi muito disputado no meio-de-campo. Com o jogo truncado, muitas faltas foram marcadas e o jogo não "andava". Em uma destas faltas, o Ituano criou o primeiro lance. Em cobrança da intermediária, Wederson quase marcou. Após o lance, os times se soltaram e a partida passou a ter mais emoções. Aos 15 minutos, saiu o primeiro gol. Wenderson foi derrubado dentro da área. Na cobrança de pênalti, Jabá colocou o Ituano na frente. Depois do gol, a partida, assim como o tempo, esfriou. Com toques de bola improdutivos, a bola não chegava perto das grandes áreas. Aos 28 minutos, o Fortaleza empatou. O estreante Guaru escapou pela direita e lançou Lúcio. O atacante cruzou para o meio da área e o zagueiro Fernandão mandou de cabeça para o fundo das redes. No início da segunda etapa, o jogo foi sonolento. Para o Ituano, a situação ficou pior aos 17 minutos, quando o volante Wilson Mathias levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Com um jogador a mais, o Fortaleza foi para a pressão, explorando o lado esquerdo. Aos 21 minutos, o atacante Rinaldo recebeu na frente, mas sozinho perdeu ótima chance de virar a partida. Três minutos depois, o Ituano explorou o contra-ataque e marcou o gol da vitória. Ricardo Lopes cruzou da direita e o atacante Fernando Gaúcho surgiu por trás da zaga e cabeceou no canto direito do gol de Magrão. Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta outro clube paulista. Em casa, recebe o Santo André. O Ituano pega o Sport, na Ilha do Retiro. Os jogos serão disputados na próxima sexta-feira, às 20h30.