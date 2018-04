Ituano vence Juventus pela Copa FPF O Ituano venceu o Juventus, por 2 a 0, nesta segunda-feira à noite, em jogo válido pela segunda rodada da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol. A vitória deixou o time de Itu com quatro pontos, na vice-liderança, do Grupo 10. O Juventus é o lanterna ainda sem somar ponto. Os gols do jogo foram marcados por Daniel aos dois minutos do primeiro tempo e Gilson aos 22 minutos da etapa final. O líder do Grupo 10 é o Corinthians, com seis pontos, após a vitória, nesta tarde, sobre o América, por 2 a 0. O time de São José do Rio Preto soma um ponto em dois jogos. A segunda rodada será completada, nesta terça-feira, com dois jogos. União Barbarense e Santo André jogam, às 15 horas, em Santa Bárbara d´Oeste, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. À noite, a partir das 20 horas, jogam Atlético Sorocaba e Barretos.