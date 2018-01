Ituano vence lanterna e mantém esperanças no Paulista Com bela vitória de virada, o Ituano se manteve vivo na briga pela disputa do título do Interior. Em casa venceu o lanterna Santo André por 4 a 2, neste domingo, no Estádio Novelli Júnior, pela penúltima rodada da primeira fase. Com o resultado, os donos da casa se mantiveram próximos dos oito primeiros colocados, com 24 pontos. Os visitantes, que já estavam rebaixados, seguem em último com nove. O Santo André começou a partida surpreendendo. Tanto que abriu o placar aos 35 do primeiro tempo, com o meia Makelele. Mas alegria dos visitantes não durou muito. Aos 47 do primeiro o volante Daniel empatou. E logo no início do segundo tempo, aos 6, o atacante Malaquias virou para a equipe de Itu. O visitante tornou a empatar com o atacante Jéferson aos 17, mas Flávio, em cobrança de falta, e o veterano Sorato marcaram para o Ituano aos 29 e aos 44, respectivamente. ITUANO 4 x 2 SANTO ANDRÉ Ituano - Lugão; Flavinho (Vander), Diego, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Hugo Leonardo, Flávio e Reginaldo (Elionar); Sorato e Malaquias (Carlinhos). Técnico: Edson Porto Santo André - Junior Costa; Cesinha, Galeano (André Luís) e Luis Henrique; Fred, Bruno, Juninho, Makelelê e Pará; Cadu (Flávio) e Leonardo (Jéferson). Técnico: Roberval Davino. Gols - Makelele, aos 35 e Daniel, aos 47 minutos do primeiro tempo. Malaquias, aos 6, Jéferson, aos 17, Flávio, aos 29, e Sorato, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro - Rodrigo Braghetto. Cartões amarelos - João Paulo, Márcio Goiano, Daniel, Júnior Costa, Cesinha, Galeano, Pará e Jéferson. Renda - R$ 5.001.00. Público - 447 pagantes. Local - Estádio Novelli Jr., em Itu (SP).