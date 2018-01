Ituano vence na triste despedida O Ituano se despediu do Campeonato Brasileiro da Série B na tarde deste sábado, com uma magra vitória, por 1 a 0, sobre o São Raimundo (AM), no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Com o bom resultado em casa, o time acabou na 10.ª colocação, com 31 pontos, enquanto os amazonenses ficaram na 14ª colocação, com 28 pontos. A partida, na verdade, só serviu para os dois times cumprirem tabela, uma vez que não corriam mais risco de rebaixamento e também não tinham mais chances de classificação para os play-offs. No primeiro tempo, o que se viu foi um jogo de nível técnico muito fraco, em que ninguém - nem a arbitragem - parecia disposto a correr em campo. Na etapa final, o Ituano até que pressionou, mas abusou do direito de desperdiçar chances. Tanto que o gol da vitória só saiu aos 41 minutos, marcado por Fernando Gaúcho. Mesmo assim, não houve festa. A decepcionante campanha na Série B fez com que o Ituano já começasse a pensar na próxima temporada, promovendo uma renovação no elenco. "Alguns jogadores estão há quatro, cinco anos aqui no Ituano e já sofreram um desgaste natural. É preciso renovar mesmo", disse o técnico Leandro Campos.