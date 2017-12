Ituano vence o Marília e ainda sonha O Ituano levou a melhor no duelo paulista contra o Marília, válido pela 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série B. Com atuação de destaque do meia Marco Aurélio, que entrou no segundo tempo, venceu o rival por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu, neste sábado. O resultado devolveu ao time da casa esperanças de classificação à segunda fase. Com 24 pontos, o Ituano ocupa agora a 10ª colocação, com 24 pontos ganhos. O Marília caiu uma posição, mas segue bem classificado. Com 28 pontos, é o quinto colocado. A ausência dos seus principais atacantes foi sentida por Ituano e Marília no início da partida. O time da casa não pôde contar com o futebol de Rômulo, autor de oito gols nesta Série B, suspenso. Já o Marília entrou em campo sem Catanha, negociado na última semana com o Atlético-MG. Sem os goleadores, o duelo paulista teve um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, com excesso no erro de passes. O Marília ainda teve o zagueiro Gian expulso aos 28 minutos, mas mesmo assim foi para o intervalo na frente do placar. Aos 45, Ricardinho invadiu a área e foi empurrado por Negrete. O próprio atacante se encarregou da cobrança de pênalti e abriu o placar. No segundo tempo, o Ituano voltou com Marco Aurélio no lugar de Sandro e ganhou vida nova na partida. Após algumas chances desperdiçadas, o time da casa quase empatou quando Ricardo Lopes perdeu um pênalti. Sem desanimar, o Ituano seguiu no ataque e chegou ao empate aos 28 minutos, com Marco Aurélio aproveitando rebote da zaga. Dois minutos mais tarde, Marco Aurélio cruzou e Fernando Gaúcho fez o gol da virada. O Ituano já volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o lanterna Caxias-RS, fora de casa. O Marília atua em casa, contra o Sport-PE.