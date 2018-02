Ituano vence o União São João O Ituano se livrou da Repescagem do Campeonato Paulista ao bater o União São João por 3 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela última rodada do Rebolo. O time terminou a competição com oito pontos ao lado do próprio União São João, que atuou bastante desfalcado neste jogo. O Ituano precisou de apenas 30 minutos para se livrar da Repescagem. Aos oito minutos, o jovem atacante Flavinho abriu o placar para o time de Itu. Aos 21 minutos foi a vez de outro atacante, Evandro, ex-Portuguesa, marcar. Sete minutos mais tarde, o zagueiro Erivelton fez o terceiro. Na segunda etapa, os dois times tocaram mais a bola e se arriscaram pouco ao ataque. Com a vantagem no placar e já livre da Repescagem, o Ituano voltou seu pensamento para o jogo da Copa do Brasil, contra o Goiás, na quinta-feira (27). Ficha Técnica Ituano: André Luiz; Lima, Erivélton, Anderson e Kauê; Everaldo, Carlinhos, Caio (Tita) e Élson (Juliano); Evandro (Marcelo Paulista) e Flavinho. Técnico: Ruy Scarpino. União São João: João Paulo; Diguinho, Polaco (Magal), Félix e Valdo; Ivan Rocha, Talles, Wilson Matias e Leonardo (Márcio Andrade); Cristiano (Claudinho) e Tosca. Técnico: Arnaldo Lira. Gols: Flavinho aos 8, Evandro aos 21 e Erivélton aos 27 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Rodrigo Martins Cintra Cartão Amarelo: Flavinho, Kauê, Lima, Félix, Ivan Rocha e Tosca. Local: Estádio Novelli Júnior