Ituano vence Rio Branco por 3 a 2 O Ituano começou com o pé direito a repescagem ao vencer, em casa, o Rio Branco por 3 a 2. Este tinha sido o resultado na fase anterior do Campeonato Paulista. A vitória foi justa e assistida apenas por 229 pagantes. O ritmo do jogo foi muito lento, talvez em virtude do forte calor. Mas o Ituano tomou a iniciativa de ataque, inclusive abrindo o placar logo aos 12 minutos quando o esperto Lúcio recebeu a bola dentro da área, na marca do pênalti, ajeitou e finalizou. O time da casa continuou dominando as ações, principalmente pela força de seu meio-campo. Mas não criou chances de gols, o que poderia ser perigoso. O castigo aconteceu no final. O estreante volante Carlinhos lançou uma bola no peito de Macedo, que passou para lateral Germano, livre pelo lado direito. Ele chutou forte e contou com a sorte, porque a bola passou entre as pernas do goleiro André Luis. No começo do segundo tempo, o Ituano perdeu a chance de empatar quando Elson cobrou pênalti aos 10 minutos, que foi defendido pelo goleiro Gustavo. Mas o próprio Elson empatou aos 15 minutos, cobrando falta. O gol da vitória foi marcado por Jean Carlos aos 38 minutos, numa bonita virada. Ficha Técnica Ituano - André Luis; Bruno, Erivélton, Anderson Carvalho e Lúcio; Everaldo, Carlinhos (Caio), Elson e Jackson; Jean Carlos e Evandro (Tita). Técnico: Ruy Scarpino. Rio Branco - Gustavo; Germano, Ilton, Tiago e Bill; Damon, Rafael, Igor (Wilton), Jéferson; Macedo (Ademir) e Espíndola. Técnico: Ademir Fonseca. Gols - Lúcio aos 12 e Germano aos 43 minutos do primeiro tempo; Macedo aos 50", Elson aos 15 e Jean Carlos aos 38 minutos do segundo. Árbitro - Rodrigo Martins Cintra. Cartão amarelo - Ilton, Damon, Germano, Bill e Lúcio. Cartão vermelho - Jéferson. Renda - R$ 2.170,00. Público - 229 pagantes Local - Estádio Novelli Júnior (Itu)