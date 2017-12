Ituano vence RS por 3 a 1 na Série C O Ituano largou na frente na quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o RS, do Rio Grande do Sul, por 3 a 1, neste sábado à noite, no estádio Novelli Junior, em Itu, pelo Grupo 77. Para chegar na próxima fase, o time paulista, agora, pode até perder o segundo jogo por um gol de diferença. Nesta fase o primeiro critério de desempate, após igualdade de pontos, é o saldo de gols. Caso haja empate, gol fora tem peso dobrado. A vitória foi tranqüila do experiente time do Ituano sobre o jovem time gaúcho, formado por jogadores com média de 19 anos de idade. Fernando Gaúcho abriu o placar aos 10 e Isaías ampliou aos 12 minutos do primeiro tempo. O terceiro gol foi marcado, contra, por Éder aos 2 minutos do segundo tempo. O gol de honra dos gaúchos foi anotado por Marcelo Muller aos 48 da etapa final.