Ituano vence Santo André pela Série C Depois de perder para o Campinense, domingo, o Ituano conseguiu a reabilitação na noite desta quarta-feira, ao vencer o Santo André, por 2 a 1, no Estádio Novelli Jr, em Itu. Com o resultado, os dois times dividem a liderança do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, com seis pontos. O Ituano saiu na frente logo aos dois minutos de jogo. O meia Tião foi derrubado na entrada da área e o lateral Daniel bateu falta com perfeição acertando o ângulo do goleiro Júnior. Melhor no segundo tempo, o Santo André foi para cima e conseguiu a igualdade aos 16 minutos. Após falha geral da defesa do Ituano, o lateral-esquerdo Cláudio pegou de primeira e acertou o canto do goleiro André Luís, que nada pôde fazer. O jogo se encaminhava para o fim quando o atacante Galvão, que havia entrado a poucos minutos marcou o segundo dos donos da casa. Aos 42 minutos, após cruzamento de Kauê, o ex-jogador do União São João, de Araras, cabeceou forte e marcou o segundo gol do Ituano. Na próxima rodada os dois paulistas voltam a se enfrentar, desta vez no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, domingo, às 17 horas.