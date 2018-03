Ituano vence São Bento em Sorocaba e sai na frente no Troféu do Interior

O Ituano voltou a vencer o São Bento fora de casa e iniciou em vantagem a disputa por vaga no Grupo 2 do Troféu do Interior, o torneio de "consolação" do Paulistão para os times eliminados na primeira fase da competição. O time de Itu superou o adversário por 2 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela primeira rodada desta disputa do torneio.

O campeão do Troféu do Interior garante vaga na Copa do Brasil de 2019 e ainda recebe um prêmio de R$ 360 mil. Nesta etapa, os seis classificados foram divididos em dois grupos de três times, sendo que os clubes de um grupo enfrentam os do outro. Os líderes de cada chave fazem a final em dois jogos.

Na próxima terça-feira, às 18h, o São Bento volta a campo para enfrentar o Red Bull Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Enquanto isso, o Ituano recebe a Ferroviária, um dia depois, às 18h, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

O São Bento começou a partida deste sábado em um ritmo alucinante e marcou logo aos três minutos. O meia Léo Itaperuna recebeu na área pela direita e bateu cruzado para superar o goleiro Vagner. O empate do Ituano aconteceu ainda no primeiro tempo. O volante Baralhas arriscou da intermediária e acertou o ângulo direito do goleiro Rodrigo Viana.

Na segunda etapa, os visitantes foram melhores e tiveram boas chances em contra-ataques com os atacantes Claudinho e Júnior Santos. Foi justamente Claudinho que garantiu a virada aos 31 minutos. Ele carregou a bola na intermediária e mandou no canto direito de Rodrigo Viana, que demorou a chegar.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 X 2 ITUANO

SÃO BENTO: Rodrigo Viana; Lucas Crispim, Douglas Assis (João Gabriel), Rogério e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Diego Felipe, Cássio (Diogo Oliveira), Léo Itaperuna e Everaldo; Elias (Anderson Cavalo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

ITUANO: Vagner; Igor Vinícius, Léo, Ricardo Silva e Giba; Baralhas, Correia (Marcos Serrato), Tony e Juninho (Bassani); Claudinho (Martineli) e Júnior Santos. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS: Léo Itaperuno, aos 3, e Baralhas, aos 22 minutos do primeiro tempo; Claudinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS: Anderson Cavalo (São Bento); Júnior Santos (Ituano).

RENDA: R$ 20.355,00.

PÚBLICO: 1.566 torcedores.

LOCAL: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).