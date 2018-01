Ituano vence Sorocaba na despedida Num jogo disputado em ritmo de treino, o Ituano venceu o Atlético Sorocaba por 2 a 1, neste domingo à tarde, em Itu. O time da casa terminou o Paulistão em 8º lugar, com 28 pontos. E os visitantes, que entraram em campo já rebaixados, ficaram com 16 pontos, na vice-lanterna, e vão disputar a Série A2 em 2006, ao lado de Internacional, Barbarense e União São João. Os atacantes Luciano Henrique e Fabiano, titulares em todo o Paulistão pelo Atlético Sorocaba, jogaram só meio tempo, porque foram poupados. Os dois devem ir para o Santos. O primeiro gol do jogo não demorou para sair. Aos 13 minutos, Lima chutou, a defesa do Sorocaba rebateu mal e Kauê fez 1 a 0 para o Ituano. O Sorocaba respondeu aos 18 minutos. Maicossuel fez grande jogada e tocou para Fabiano, que empatou o jogo. Na etapa final, só deu Ituano. O Sorocaba ainda teve duas expulsões, dos zagueiros Bernardi e Zéilton, ambos por jogada violenta. E o time da casa chegou ao gol da vitória aos 26 minutos. Kauê fez grande jogada e cruzou para Joélson marcar.