Ituano vence XV e se classifica na Série C O Ituano garantiu sua presença na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer, chegar aos seis pontos e eliminar o XV de Piracicaba, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Novelli Junior, em Itu. O outro paulista classificado dentro do Grupo 25 é a Internacional de Limeira, líder com sete pontos. Agora já estão classificados seis paulistas: Sertãozinho, Botafogo, Internacional, Barbarense, Atlético Sorocaba e Ituano. Dois times estão eliminados: Comercial e XV de Piracicaba. A vitória acabou sendo heróica, porque o Ituano jogou desde os 18 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos devido a expulsão do veterano Marquinhos Capixaba. O único gol foi marcado por Jabá, cobrando pênalti, aos 28 minutos da etapa inicial. Em Santa Bárbara d´Oeste, o União Barbarense (12 pontos) garantiu a primeira posição do Grupo 26 ao empatar sem gols com o União Bandeirante-PR (11), classificado em segundo lugar. O jogo entre Portuguesa Santista e Friburguense, em princípio marcado par a sábado, ficou para domingo à tarde, no estádio Ulrico Mursa, pelo Grupo 22. Pelo Grupo 5, o River-PI (6 pontos) venceu, fora de casa, por 1 a 0, o Caxiense (3 pontos), garantindo sua vaga na outra fase. O Flamengo-PI (9 pontos) já estava classificado. Confira os resultados da tarde: Grupo 05 - Caxiense-MA 0 x 1 River-PI Grupo 25 - Ituano 1 X 0 XV de Piracicaba Grupo 26 - União Barbarense 0 x 0 União Bandeirante Grupo 26 - Grêmio Maringá-PR 2 x 3 Iraty-PR.