Ituano vira sobre a Inter em Limeira Mesmo começando em desvantagem no placar, o Ituano conseguiu virar a partida contra a Internacional de Limeira, e venceu por 2 a 1, fora de casa, na tarde deste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Ituano subiu uma posição na tabela. Foi a 14 pontos, na nona colocação. Já a Inter de Limeira se manteve na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos, na antepenúltima posição. A partida começou com nível técnico muito baixo, com pouca movimentação. Mas na primeira chance real, os donos da casa abriram o placar. Aos 14 minutos, Izaías foi puxado dentro da área pelo zagueiro Aderaldo. Mesmo cobrando o pênalti no meio do gol, Alexandre Salles fez o primeiro do jogo. O Ituano não desanimou e foi para cima atrás do empate. Aos 26, Rômulo soltou a bomba de fora da área, obrigando o goleiro Marcelo Cruz a realizar um verdadeiro milagre. Quatro minutos depois, a Inter chegou a marcar com Izaías de cabeça, mas o árbitro anulou apontando falta do atacante. Com uma partida muito movimentada, o gol parecia ser apenas questão de tempo. E foi mesmo. Aos 34, Rômulo lançou Fernando Gaúcho, que dominou, e chutou cruzado para deixar tudo igual. Aos cinco minutos, o infernal Izaías, recebeu lançamento e teve chance de desempatar, mas errou a finalização. A partir daí, o jogo teve queda de qualidade, com as duas equipes se movimentando pouco. Mas o castigo veio aos 28 minutos. Rômulo dominou, chutou, Marcelo Cruz rebateu e o próprio Rômulo, de bico, virou o jogo para o Galo de Itu. E o jogo ficou nisso. Na próxima rodada, a Internacional vai até São Caetano enfrentar o time da casa. Já o Ituano terá pela frente o Paulista de Jundiaí, em casa.