Ituano volta a vencer na Série B O Ituano quebrou uma série de três derrotas seguidas na Série B do Brasileiro, ao ganhar do Criciúma por 3 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Com isso, o time paulista chegou à 8ª posição do campeonato, com 17 pontos. Já a equipe catarinense tem 13, em 16º lugar. As equipes tiveram poucas chances de gol no primeiro tempo. Enquanto o Criciúma apostou na defesa, o Ituano não conseguiu chegar em boas condições para finalizar a jogada. Assim, os gols só saíram no segundo tempo. Fernando Gaúcho aproveitou cruzamento de Wellington e cabeceou forte, aos 10 minutos, colocando o Ituano na frente. Cinco minutos após o primeiro gol, Ricardo Lopes cobrou falta com força e a bola molhada escorregou nas mãos do goleiro Fabiano: Ituano 2 a 0. Bem mais tranqüilo com a vantagem, o Ituano ampliou aos 29 minutos. O atacante Rômulo entrou com a bola na área e apenas desviou do goleiro, com um toque sutil. O Criciúma ainda diminuiu, aos 45, em pênalti cobrado por Daniel.