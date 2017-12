Ituano volta aos treinos sem reforços O elenco do Ituano se apresentou nesta segunda-feira ao técnico Leandro Campos sem mudanças após folga no final de semana do Dia das Mães. Significa que para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em Anápolis-GO contra a lanter na Anapolina, o treinador ainda não terá os reforços pretendidos. A diretoria segue trabalhando na intenção de anunciar, o mais rápido possível, três novos jogadores para o elenco. Pelo menos um meia, um lateral-esquerdo e um zagueiro devem chegar. A diretoria, no entanto, mantém a política de não citar nomes, para não prejudicar as negociações. "Ainda não podemos falar em nomes, até porque todos os jogadores disponíveis no mercado nos interessam. Pelo menos mais três devem chegar, só que não depende da gente para saber quando isso vai acontecer", explicou o gerente de futebol Homero Santarelli. O técnico Leandro Campos também ajuda na função de "olheiro", em busca de novos reforços. Na última quarta-feira ele acompanhou a partida entre Americano e 15 de Novembro, de Campo Bom, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. A informação é que o time de Itu estaria interessado no lateral Uederson, do time fluminense. O próximo compromisso do Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro, diante da Anapolina, última colocada, está marcado para sábado, às 16 horas, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis-GO.