Ituano x Juventus abrem returno da A1 O returno do Campeonato Paulista da Série A-1 começa neste sábado com dois jogos. Às 11h, em Itu, o Ituano enfrenta o Juventus, num confronto dos que lutam pelo inédito título da temporada, com transmissão ao vivo da Rede Record. À noite, em Araras, às 19h, o União São João enfrenta o América. Esta fase começa com os 12 participantes brigando em situações diferentes. Um grupo luta pelas primeiras posições, liderado por Santo André, União São João, Juventus e Ituano. Outro bloco é dos intermediários, distante do rebaixamento mas com poucas chances de lutar pelo título. Entre eles, estão: América, Botafogo, Mogi Mirim, Rio Branco e União Barbarense. Na outra ponta da tabela estão três clubes que fogem do rebaixamento: Portuguesa Santista, Matonense e Internacional de Limeira. Ituano X Juventus - A estréia do meia-atacante Basílio é a principal atração do Ituano diante do Juventus, neste sábado, às 11h, no estádio Novelli Junior, em Itu. O Ituano é quarto colocado com 19 pontos, enquanto o Juventus é terceiro colocado com 20 pontos. "Estou super motivado e esperando a chance de entrar em campo", disse Basílio que conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho para se livrar de um contrato anterior com o Palmeiras. Ele deve ocupar o lugar de Didi, emprestado para o Atlético Sorocaba. No Juventus, o time será o mesmo que venceu a Internacional de Limeira, por 2 a 1. O artilheiro da competição, Alex Alves, com nove gols, está ansioso para a partida. "É um confronto direto pelo título", resumiu. No primeiro turno, as duas equipes empataram em 2 a 2, em São Paulo, na Rua Javari. União São João X América - Com uma seqüência de quatros vitórias consecutivas, o União João, vice-líder do Paulistão, com 22 pontos, tenta superar o América, neste sábado, às 19h, no estádio Hermínio Ometto, pela primeira rodada do returno. O diferente horário foi uma opção da diretoria do União para fugir do forte calor. Há ainda neste jogo uma pontinha de vingança pela derrota na rodada inaugural, em Rio Preto, por 2 a 1. O técnico Play de Freitas confirmou a mesma formação que venceu a Matonense, por 3 a 2, na última rodada. No América, há muitos problemas e um clima de crise interna causada pela demissão de toda a comissão técnica. Recentemente, o clube ficou sem um parceiro comercial e teve de reduzir drasticamente sua folha de pagamento, demitindo o técnico Cilinho. O time será dirigido interinamente por Ricardo Moraes. A defesa estará reforçada com o retorno do central Cláudio, que cumpriu suspensão, e do garoto Eduardo, de apenas 17 anos, que servia a seleção brasileira da categoria Sub-17. Ewerton e Everton Luis brigam por uma vaga no meio-campo. Classificação do Campeonato Paulista: 1) Santo André 23 pontos; 2)União São João 22; 3) Juventus 20; 4)Ituano 19; 5) América 17; 6)Botafogo, Mogi Mirim e Rio Branco 15; 9)União Barbarense 14; 10) Internacional 7; 11)Matonense 6; 12)Portuguesa Santista 5.