Ituano x União Barbarense é adiado A partida entre Ituano e União Barbarense, que aconteceria neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, foi adiada para quarta-feira. O motivo é o aniversário da cidade de Itu, que completa 395 anos na quarta. O jogo, que fará parte das festividades, acontecerá a partir das 17 horas. Com a mudança, o Barbarense terá mais tempo para achar um novo técnico, já que Roberto Cavalo deixou o clube, na quinta-feira, para assumir o Paysandu. Giba, atualmente no Atlético Sorocaba, Vágner Benazzi, sem clube, e Válter Ferreira, que está no Americano-RJ, são os preferidos para assumir o cargo. "Temos tudo para fazer uma festa bonita para a cidade" afirmou o empresário Oliveira Júnior, que administra o futebol do Ituano há cinco anos e recentemente foi eleito vice-prefeito da cidade.