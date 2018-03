Ivair desfalca o Juventude-RS O volante Ivair é o principal desfalque da equipe do Juventude (RS), que nesta quarta-feira enfrenta o Flamengo-RJ pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O jogador sentiu uma contratura muscular e não se recuperou a tempo de participar da partida. O Juventude vem fazendo uma campanha irregular na Copa do Brasil. O time estreou diante do Mixto, do Cuiabá e, apesar de ter vencido por 3 a 0 no primeiro jogo, teve de fazer a segunda partida, na casa do adversário. Fora de casa, empatou em 1 a 1 e passou para a segunda fase, quando enfrentou o Comercial do Mato Grosso. No primeiro confronto perdeu por 2 a 0, mas na partida de volta, em casa, goleou por 5 a 0. O técnico Hélio dos Anjos tem o time definido para a partida contra o cariocas. Diego; Ivo, Fernandão, Marcio e João Marcelo; Lau, Sidnei, Fernando e Michel, Luciano Fonseca e Dauri. Técnico - Hélio dos Anjos.